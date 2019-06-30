

عدن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

أحبطت وحدات من الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري: إن قوات من الجيش استدرجت مجاميع من الميليشيا الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة الزبيريات بجبهة شخب في مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش خلال العملية وبحسب موقع / سبتمبر/ الحكومي من أسر قيادي بارز للميليشيا يدعى علي عبدالله العنزي الملقب أبو بكيل، مع 7 من مرافقيه، إضافة إلى مقتل وجرح عناصر أخرى .

// انتهى //

18:35ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أسر قيادي حوثي وسبعة من عناصر المليشيا في عملية للجيش اليمني بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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