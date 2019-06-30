فيديو.. تركي بن طلال يلزم بلدية محايل بدفع دية يمني بشكل عاجل

متابعات الخليج 365 - أبها

في بادرة تُؤكّد أن ولاة الأمر في هذه البلاد يتبعون سياسية الباب المفتوح ويستمعون لكل صاحب شكوى سواء أكان مواطنًا أم مقيمًا، ألزم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بلدية محافظة محايل عسير بتسديد دية في حكم شرعي صادر ضدها لمقيم يمني توفي قبل 4 سنوات، بشكل عاجل، حتى لو اضطرت لتأجيل تنفيذ أي مشروع تنفذه حاليًا.

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وقال شقيق المتوفي، مطيع قايد، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن الأمير استجاب للشكوى التي تقدم بها المقيم اليمني بعدما لمس مماطلة البلدية في سداد الدية وتنفيذ الحكم.

يُذكر أن شقيق مطيع فايد توفي في حادث مروري عام 1436، وكان أحد أطرافه شاحنة تتبع لبلدية محايل عسير، حيث انتهت التحقيقات بإدانة سائق الشاحنة في الحادث، وتحميل بلدية محايل عسير جزءًا من المسؤولية، ثم صدر حكم شرعي عام 1439 يلزم البلدية بسداد دية وقدرها 250 ألف ريال.