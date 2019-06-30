مظاهرات السودان تتجه صوب وزارة الدفاع وحميدتي: لا نقصي أحدًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

انطلقت في السودان، الأحد، مظاهرات دعت لها قوى الحرية والتغيير من أجل الضغط على المجلس العسكري، بهدف تسليم السلطة للمدنيين.

وسبقت هذه المظاهرات، التي أرادت قوى الحرية والتغيير أن تكون مليونية، تحذيرات وتحذيرات مضادة بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، يحمّل كل طرف فيها للطرف الآخر مسؤولية أي عنف قد ينجم عن هذه المظاهرات.

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وحذّر المجلس العسكري الانتقالي قادة الاحتجاجات من أنهم سيتحمّلون مسؤولية أي تدمير أو ضرر من قِبل من وصفهم بالمُخربين.

أما قوى المعارضة، فقالت إنها ستنزل للشارع لممارسة حقها في التظاهر والتعبير، داعية المجلس العسكري إلى حماية المتظاهرين المطالبين بتسريع نقل السلطة للمدنيين.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد، محمد حمدان دقلو، حميدتي، إن المجلس لا يُقصي أي فصيل أو طرف من أطراف الحوار داعيًا المعارضة إلى التفاوض وتحديد جدول عمل خلال الفترة الحالية.