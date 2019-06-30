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شكرا لقرائتكم وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في أحد رفيدة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أبها
في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية لمبادرة “موجودين” المُوجّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال في مقر المهرجان الصيفي الذي يُقام بمحافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم.
وتُقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
الجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تُساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.
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