جامعة حفر الباطن تطلق برنامج التسريع بهذه الشروط

2019-06-30

فواز الأسلمي – حفر الباطن

أطلقت جامعة حفر الباطن برنامج التسريع الأكاديمي للطالب الجامعي والذي يهدف إلى تسريع المسار التعليمي باجتياز السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة، وذلك بعد تحقيقه لمعايير الاجتياز من خلال اختبارات تحصيلية تخصصية ينظمها “المركز الوطني للقياس”.

ويستهدف البرنامج جميع خريجي وخريجات المرحلة الثانوية (المسار العلمي) الذين تقدموا عبر البوابة الإلكترونية في جامعة حفر الباطن حسب الشروط والمعايير.

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ويتمّ التسريع الكامل في حال تحقيق الطالب متطلبات التسريع الأكاديمي وهي الحصول على الدرجة الأدنى للنجاح واجتياز مقررات السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في كلية التخصص أو التسريع الجزئي إذا حقق الطالب الدرجة الأدنى للنجاح في بعض المقررات فيتم التجاوز عنه بذات المقررات التي اجتازها ويلزم بدراسة مقررات السنة التحضيرية التي أخفق فيها مع بقية مقررات السنة التحضيرية ولا يسمح له في هذه الحالة بتسجيل مقررات تخصصية ولا يعد متجاوزًا للسنة التحضيرية. وسوف تعقد الاختبارات في مركزين من مراكز المركز الوطني للقياس أحدها في الدمام والآخر في حفر الباطن في 25 و27 من شهر ذي القعدة القادم. وسوف يكون التقديم متاحًا إلكترونيًا للطلاب والطالبات الذين حققوا الشروط.

هذا وقد أعلن عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن د. محمد بن فهاد القحطاني انطلاق البرنامج من خلال مؤتمر صحفي تم عقده الأحد 27 / 10 / 1440 هـ في مقر الجامعة حضره وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عادل الشمري ووكيل الجامعة د. سليمان اليوسف وعمداء الكليات وبعض منسوبي الجامعة ونخبة من الإعلاميين.

وقد بيّن عميد القبول والتسجيل خلال المؤتمر أن جامعة حفر الباطن تسعى لكل ما من شأنه استقطاب الطلبة المتميزين، وبما يحقق الأهداف ويضمن جودة العملية التعليمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، في ظل توجيهات مباشرة من معالي مدير الجامعة أ.د محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، فأساس كل جامعة هم طلابها، والحرص على كل ما يرقى بهم هو أحد وظائفها الرئيسة.