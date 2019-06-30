مؤشرات الاقتصاد السعودي تصل لمستويات غير مسبوقة منذ 2015

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

استعرضت وكالة بلومبرغ الأمريكية، بعض ملامح تطور الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة، والتوقعات التي قد تحدد ملامحه في المستقبل، وذلك على مستوى الاقتصاد النفطي ومؤشرات تطور الأداء في القطاع الخاص.

الاقتصاد غير النفطي

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أفضل من اقتصاد الهيدروكربونات، وهو الأمر الذي كان متوقعًا بسبب استمرار سياسة خفض الإنتاج النفطي، الدور الذي تقوم به المملكة لقيادة أسواق النفط العالمية نحو الاستقرار.

وحقّق الناتج المحلي الإجمالي مكسبًا سنويًا بنسبة 2.1٪، حيث بلغ النمو في القطاع الخاص، وهو مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد، 2.3 ٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.

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وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: “لإظهار أي زخم غير نفطي، تحتاج المملكة إلى زيادة الإنفاق الحكومي أو إحراز تقدم في برنامج الاستثمار”.

وأضافت: “يُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تحسن في الخلفية المالية”.

هبوط متوقع

وقالت مالك: “كان من المتوقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد النفطي بسبب صفقة خفض إنتاج أوبك، وتتوقع حدوث انكماش في قطاع النفط من الربع الثاني وما بعده.”

ويتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرغ أن يتوسع الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7٪ هذا العام.