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مذكرة تفاهم لنقل الخبرات بين هيئة الترفيه وكليات التميّز
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقّعت الهيئة العامة للترفيه مُذكّرة تفاهم مع شركة كليات التميّز في مقر الهيئة بالرياض اليوم وذلك بهدف التعاون بين الطرفين لنقل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم وتأهيل الكوادر البشرية.
ومثّل الهيئة العامة للترفيه خلال التوقيع المدير التنفيذي لتطوير القطاع المهندس أحمد الشرقي فيما مثّل شركة كليات التميّز المحدودة رئيسها التنفيذي الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري.
وشملت مذكّرة التفاهم تعزيز التعاون بين الطرفين لاستقطاب عدد من طلاب وطالبات البرامج التي تشرف عليها شركة كليات التميّز لإشراكهم في برامج تدريبية عملية ضمن الفعاليات المرخّصة من الهيئة العامة للترفيه. كما تضمّنت المذكرة مساهمة الهيئة في وضع المعايير والمهارات اللازم توفرها لدى العاملين بقطاع الترفيه ضمن مناهج الكليات التقنية العالمية التي تشرف عليها شركة كليات التميز.
وتعكس هذه المذكرة سعي الهيئة على تطوير القطاع بسواعد أبناء وبنات المملكة، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في صناعة قطاع طموح وفقاً لأرقى المعايير وبما يلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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