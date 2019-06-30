“خبر جديد ” وظائف الحرس الملكي لحملة الثانوية العامة والمعاهد العلمية تعرف على شروط...

أعلن معهد الإدارة العامة بالشراكة مع الحرس الملكي، موعد وشروط التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب للعام الدراسي الحالي 1440 هجري، للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمعاهد العلمية، وأعلن معهد الإدارة العامة، أنه سيتم تعين المقبولين بعد التخرج على رتبة “عريف فني”، بعد الدراسة والتخرج من المعهد مباشراً.

ونحن من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية يسعدنا أن نقدم لكم، كافة التفاصيل عن التقديم للوظائف وشروط التقديم وكيفية التقديم للوظائف، وموعد التقديم والمزايا التي يحصل عليها الدارس أثناء الدراسة من علاج ومكافأة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظائف الحرس الملكي

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ والولادة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج.

يتم تسجيل البيانات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لدفتر الطالب.

أداء أختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.

لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يجتاز أختبار القبول والمقابلة الشخصية.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن لا يكون موظفاً بأي جهة حكومية.

أن يتعهد على نفسه بالخدمة العسكرية مدة أربع سنوات.

المزايا التي يحصل عليها الدارس

تأمين طبي للدارس. أمكانية العلاج في مستشفيات القوات المسلحة للدارس ووالديه. توافر السكن مدة الدراسة. تحسب فترة التدريب في المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية. التعين على رتبة عريف فني بعد التخرج.

موعد التقديم وطريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم 27/10/1440 هجري الموافق 30/6/2019 ميلادي لمعرفة طريقة التقديم (من هنا)