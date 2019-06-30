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جثث تحترق.. وأخرى قطعت أوصالها.. معاناة وأوجاع وصرخات استغاثة وألم، وطائرة أمريكية تقذف بحمولتها الثقيلة لتسوّي مدينة "هيروشيما" اليابانية بالأرض، وتخلف خلفها أكثر من 140 ألف قتيل، و200 ألف قتيل في بعض التقديرات.
"الولد الصغير".. هذا هو الاسم الذي أطلقته الولايات المتحدة على قنبلتها النووية المروعة التي قصفت بها "هيروشيما" في السادس من أغسطس من عام 1945م؛ بسبب رفضها الاستسلام المطلق دون شروط.
صور مؤلمة ومفجعة تستعرضها "الخليج 365" بمناسبة زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم، لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام.
صور مفجعة.. هذا ما فعله "الولد الصغير" بهيروشيما قبل 75 عاماًياسر نجدي الخليج 365 2019-06-30
جثث تحترق.. وأخرى قطعت أوصالها.. معاناة وأوجاع وصرخات استغاثة وألم، وطائرة أمريكية تقذف بحمولتها الثقيلة لتسوّي مدينة "هيروشيما" اليابانية بالأرض، وتخلف خلفها أكثر من 140 ألف قتيل، و200 ألف قتيل في بعض التقديرات.
"الولد الصغير".. هذا هو الاسم الذي أطلقته الولايات المتحدة على قنبلتها النووية المروعة التي قصفت بها "هيروشيما" في السادس من أغسطس من عام 1945م؛ بسبب رفضها الاستسلام المطلق دون شروط.
صور مؤلمة ومفجعة تستعرضها "الخليج 365" بمناسبة زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم، لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
06:54 PM
تسبب إطلاق القنبلة النووية في مصرع أكثر من 140 ألف ياباني
جثث تحترق.. وأخرى قطعت أوصالها.. معاناة وأوجاع وصرخات استغاثة وألم، وطائرة أمريكية تقذف بحمولتها الثقيلة لتسوّي مدينة "هيروشيما" اليابانية بالأرض، وتخلف خلفها أكثر من 140 ألف قتيل، و200 ألف قتيل في بعض التقديرات.
"الولد الصغير".. هذا هو الاسم الذي أطلقته الولايات المتحدة على قنبلتها النووية المروعة التي قصفت بها "هيروشيما" في السادس من أغسطس من عام 1945م؛ بسبب رفضها الاستسلام المطلق دون شروط.
صور مؤلمة ومفجعة تستعرضها "الخليج 365" بمناسبة زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم، لمتحف هيروشيما التذكاري للسلام.
، صور مفجعة.. هذا ما فعله "الولد الصغير" بهيروشيما قبل 75 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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