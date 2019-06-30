محمد بن مسعود - الدمام - بحضور نائب أمير الرياض احتفل الشيخ فهد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، بزواج نجله الشيخ "عبد الله"، في قاعة "الخزامى" للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن.

شهد الحفل عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ قبائل ووجهاء المجتمع.

تهنئ "الخليج 365" العروسين، وتتمنى لهما التوفيق والسعادة. "آل ثاني" يحتفل بزفاف نجله "عبد الله" Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 احتفل الشيخ فهد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، بزواج نجله الشيخ "عبد الله"، في قاعة "الخزامى" للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن.

شهد الحفل عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ قبائل ووجهاء المجتمع.

تهنئ "الخليج 365" العروسين، وتتمنى لهما التوفيق والسعادة. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 06:36 PM بحضور نائب أمير الرياض بحضور نائب أمير الرياض احتفل الشيخ فهد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، بزواج نجله الشيخ "عبد الله"، في قاعة "الخزامى" للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن.

شهد الحفل عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ قبائل ووجهاء المجتمع.

تهنئ "الخليج 365" العروسين، وتتمنى لهما التوفيق والسعادة. ، "آل ثاني" يحتفل بزفاف نجله "عبد الله" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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