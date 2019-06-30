، جموع المصلين بمحايل عسير تزف شهيد الواجب الملازم أول عسيري ،

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أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عسير عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول يوسف بن أحمد سعود عسيري من منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، وعدد من منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية المصلين بجامع الملك فهد بحي الضرس الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهاده دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.
جموع المصلين بمحايل عسير تزف شهيد الواجب الملازم أول عسيريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-30
أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عسير عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول يوسف بن أحمد سعود عسيري من منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، وعدد من منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية المصلين بجامع الملك فهد بحي الضرس الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهاده دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
05:57 PM
أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد في الحد الجنوبي
أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عسير عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول يوسف بن أحمد سعود عسيري من منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، وعدد من منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية المصلين بجامع الملك فهد بحي الضرس الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهاده دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.
، جموع المصلين بمحايل عسير تزف شهيد الواجب الملازم أول عسيري ،
المصدر : الخليج 365
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