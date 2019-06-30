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أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، اليوم، معرضًا توعويًّا؛ للتحذير من المخدرات وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في "الغرفة التجارية، وجامعة الأمير سطام، ومجمع جو مول"، تحت شعار "عزيمة وطن".
وحوى معرض الهيئة مجموعة من مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية؛ لتوزيعها على منسوبي القوات المسلحة، وطلاب مدارس التعليم العام والتعليم العالي.
وجرى تسليم هيئة محافظة الخرج درعًا تكريميًّا لجهودها ومشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
"هيئة" الخرج تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، اليوم، معرضًا توعويًّا؛ للتحذير من المخدرات وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في "الغرفة التجارية، وجامعة الأمير سطام، ومجمع جو مول"، تحت شعار "عزيمة وطن".
وحوى معرض الهيئة مجموعة من مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية؛ لتوزيعها على منسوبي القوات المسلحة، وطلاب مدارس التعليم العام والتعليم العالي.
وجرى تسليم هيئة محافظة الخرج درعًا تكريميًّا لجهودها ومشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
05:26 PM
تحت شعار "عزيمة وطن"
أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، اليوم، معرضًا توعويًّا؛ للتحذير من المخدرات وأثرها السيئ على الفرد والأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في "الغرفة التجارية، وجامعة الأمير سطام، ومجمع جو مول"، تحت شعار "عزيمة وطن".
وحوى معرض الهيئة مجموعة من مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية؛ لتوزيعها على منسوبي القوات المسلحة، وطلاب مدارس التعليم العام والتعليم العالي.
وجرى تسليم هيئة محافظة الخرج درعًا تكريميًّا لجهودها ومشاركتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
، "هيئة" الخرج تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ،
المصدر : الخليج 365
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