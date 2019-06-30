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كشفت صحف رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر.
وأفادت المواقع أن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية.
في سياق متصل أوضحت مصادر قانونية كويتية لـ”الخليج 365”، أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة في قادم الأيام.
الكويت.. إخلاء سبيل "الدويلة" بكفالة مالية ومصادر لـ"الخليج 365" تؤكد: متورطعويد التومي الخليج 365 2019-06-30
كشفت صحف رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر.
وأفادت المواقع أن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية.
في سياق متصل أوضحت مصادر قانونية كويتية لـ”الخليج 365”، أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة في قادم الأيام.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
05:10 PM
المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر
كشفت صحف رسمية كويتية، اليوم، عن إخلاء سبيل المحامي الكويتي ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية في عدة تغريدات بتويتر.
وأفادت المواقع أن النيابة العامة أطلقت سراح الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية.
في سياق متصل أوضحت مصادر قانونية كويتية لـ”الخليج 365”، أن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية؛ ما يعني خضوعه للمحاكمة في قادم الأيام.
، الكويت.. إخلاء سبيل "الدويلة" بكفالة مالية ومصادر لـ"الخليج 365" تؤكد: متورط ،
المصدر : الخليج 365
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