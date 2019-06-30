مدينة الملك سعود الطبية تحذر من لدغات العقارب والثعابين

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من خطورة الاقتراب من الحيوانات والزواحف اللادغة، خلال هذه الفترة الت يتواكب معها فترة تهيج العقارب والثعابين بعد موسم الشتاء.

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وحذرت المدينة الطبية، ممثلة بطوارئ المستشفى العامّ، من خطورة الاقتراب من الزواحف عند خروجها من أوكارها، والتي تصادف فترة تهيج العقارب والثعابين بعد موسم الشتاء.

وأكدت المدينة، على أهمية الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والتي تتمثل في الحرص على لبس الأحذية التي تغطي الساق، بالإضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.

وأكدت المدينة على جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات العارضة كافة على مدار الساعة، حيث يتواجد فيها كادر مؤهل ومدرَّب وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

يُذكر أن طوارئ المستشفى العامّ يشهد في فترة فصل الصيف وشهريًّا استقبال أكثر من حالة تتعرض للدغات العقارب والثعابين.