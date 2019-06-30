الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة في الأيام الخمس المقبلة

توقّع الراصد الجويّ عبدالعزيز الحصينيّ، اليوم الأحد، أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خلال الأيام الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن هذا التراجع يتراوح بين 3ـ 4 درجات، مقارن بالأيام الماضية.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «بدء من غد الإثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام الخمس المقبلة.. ويتراوح الانخفاض ما بين 3 إلى 4 درجات، عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، بحيث يخف الحر قليلًا».

ولفت الحصيني، إلى استمرار نشاط الرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.

من ناحيته، توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، تعرض وسط المملكة لكتلة هوائية ساخنة، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، خلال الساعات القادمة. ولفت كراني، عبر صفحته على «تويتر»، إلى تكون كتلة هوائية ساخنة على القارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى تتراوح بين 48ـ 52م في الظل، فيما أشار إلى كتلة هوائية أخرى على وسط المملكة، يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى تتراوح بين 47ـ 50 م في الظل.

وبينما أوضح كراني، أن جنوب ووسط أوروبا سوف تقع تحت تأثير «فقاعة الصحراء» بحرارة عظمى تتخطى 44م في الظل، نصح جميع المواطنين بتجنّب الشمس لتلافي ضرباتها.