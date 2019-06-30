أمانة عسير تنفذ مشروعات إنارة للطرق بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال

نفذت أمانة منطقة عسير خلال الربع الأول من العام الجاري مشروعات في مجالات الطرق وإنارتها، والخدمات العامة، والساحات البلدية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم تنفيذ مشروعات إنارة لعدد من الشوارع والطرق الداخلية في أحياء «مدينة سلطان، والعكاس، والعرين، والبديع، والمنسك، ومخطط مصلى العيدين»، وشملت كذلك فروع مدينة أبها وقراها بـ(السودة، وطبب، والشعف، ومربة)، بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال .

وأشار الحميدي، إلى أنه تم تطوير أنظمة الإنارة المستخدمة عبر إنارة الانبعاث الضوئي، والتي من المتوقع أن توفر نحو 50% من الاستهلاك البالغ أكثر من 18 مليون واط/ ساعة.

وفي وقت سابق، أطلقت الأمانة ممثلة في بلدية النماص المرحلة الأولى لإنارة طريق الملك فيصل، الذي يربط محافظة النماص ومركز السرح بطول ١٧ كليومترًا وتمت إنارته بـ٣٦٠ عمود إنارة. وفي هذا الإطار يخضع أكثر من (60) ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة للصيانة العادية والوقائية، تزامنًا مع أعمال الإنارة التي تقوم بها مختلف الأمانات في جميع المناطق، اتساقًا مع توجه مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة بتوفير ما يلزم لضمان الوصول بمستوى النقل إلى أرقى درجاته.