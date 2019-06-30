أمير جازان يصدر قرارًا بتكليف 11 موظفًا لشغل مناصب قيادية

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف 11 موظفًا لشغل عدد من الوظائف القيادية، في مقدمتها اختيار موظف ليكون محافظًا لـ«العيدابي»، إضافة إلى 10 موظفين آخرين لتولي رؤساء مراكز وقيادات بديوان إمارة المنطقة.



وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن القرار جاء على النحو التالي:



-تكليف الموظف معين بن عبدالعزيز الهويدي للعمل بالأمانة العامة لمجلس المنطقة. - تكليف الموظف مصطفى بن علي قحل رئيسًا لمركز وادي جيزان. تكليف الموظف عبدالله بن محمد الظافري محافظًا لمحافظة العيدابي. تكليف الموظف مقعد بن محمد السبعي رئيسًا لمركز الشقيق. تكليف الموظف سلطان بن عبدالله حمدي مديرًا لإدارة التدريب والابتعاث. تكليف الموظف حسين بن عبده عقيلي بالعمل بمحافظة بيش. Advertisements ـ تكليف الموظف توفيق بن محمد لبينة للقيام بأعمال الإدارة العامة للتخطيط والتطوير. -تكليف الموظف انور بن ابكر غاصب مديرًا لإدارة التخطيط والتنظيم. - تكليف الموظف جابر بن بحيص مغفوري للعمل بوكالة بالحقوق. - تكليف الموظف عبدالله بن احمد السهلي رئيسًا لمركز السهي.



-تكليف الموظف جبران بن قليل الريثي رئيسًا لمركز الجوين. وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، أن التكليفات تأتي في إطار حرص واهتمام أمير المنطقة ونائبه، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في التطوير والتنمية بمحافظات ومراكز المنطقة.

من ناحيتهم، أعرب المكلفون عن اعتزازهم، بهذه الثقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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