نظمت وزارة الحج والعمرة، دورة تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج ١٤٤٠هـ، وذلك ضمن جهود تطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونظمت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، أمس السبت، الدورة تحت عنوان «كيف أكون قدوة وأصنع التغيير»، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد «التوثيق الوطني للتدريب»، بمقر غرفة جدة. وسلَطت الدورة الضوء على دور الوزارة، وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان، وعظم المكان، في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.
من جهته، أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها، وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام، بما يُسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن، فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم، واثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين .
وخلال الندوة، قدَم عبدالعزيز الحازمي من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، نبذة تعريفية للمشاركين في الندوة عن الوزارة، وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، فيما استعرض الدكتور ناصر بن علي الغامدي من معهد «التوثيق الوطني للتدريب»، فرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها.
حضر فعاليات الدورة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الحج والعمرة وممثلو القطاعات والجهات العاملة في حج هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحج» تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها استعدادًا لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.