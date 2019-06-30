السعودية اليوم / 84 شهيداً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في النصف الأول من 2019



رام الله 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

أكد تقرير فلسطيني اليوم ، أستشهاد 84 فلسطينيًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من العام 2019.

وأوضح تقرير للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين ، أن من بين الشهداء، 59 من محافظات غزة، و25 من الضفة، بينهم 8 سيدات و19 طفلا.

وأشار التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة (266) شهيداً، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي الـ48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.

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17:50ت م

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