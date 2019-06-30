السعودية اليوم/ جموع المصلين بمحايل عسير تشيع شهيد الواجب الملازم أول عسيري



محايل 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عسير عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول يوسف بن أحمد سعود عسيري من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي, وعدد من منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية المصلين بجامع الملك فهد بحي الضرس الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية, وسمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهاده دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.

// انتهى //

17:22ت م

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