السعودية اليوم / إيقاف مهربين ومهاجرين غير شرعيين الجزائر



الجزائر 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

اوقف الجيش الجزائري 23 مهربًا في عمليات متفرقة بمدن تمنراست، وعين قزام، وبرج باجي مختار، وصادر منهم شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع و 178 مولدًا كهربائيًا وتسعة مطارق ضغط ، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

وأضاف البيان، كما أوقف حرس السواحل 46 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بشواطئ مدن القالة، وعنابة، وسكيكدة، وهم في طريقهم الى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

// انتهى //

16:36ت م

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