السعودية اليوم / 9 طرق للحصول على سندات أضاحي حج 1440



مكة المكرمة ٢٧ شوال ١٤٤٠ الموافق ٣٠ يونيه ٢٠١٩ م واس

خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 9 طرق لشراء سندات لأضاحي لحج 1440،لتيسير على الحاج و سهولة الوصول إلى السندات من أي مكان في العالم دون عناء وعبر قنوات آمنة تمنح المستفيد مزايا إضافية بتتبع حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني أو التطبيق .

من جهته أوضح المشرف العام على مشروع المملكه للهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي بأن شراء السندات يتم عبر قنوات متعددة تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام وضمان اتمام عملية النسك بيسر وسهولة مشيراً إلى أن المشروع طوع التقنية وطور نوافذ اليكترونيه مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة .

وتابع المشرف على مشروع المملكه للهدي والأضاحي بأن هناك 9 قنوات تمكن الحاج من شراء سندات الهدي ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية والبريد السعودي وشركة الاتصالات

وبين مشرف المشروع أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ حدد بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام.

// انتهى //

16:15ت م

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مكة المكرمة ٢٧ شوال ١٤٤٠ الموافق ٣٠ يونيه ٢٠١٩ م واسخصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 9 طرق لشراء سندات لأضاحي لحج 1440،لتيسير على الحاج و سهولة الوصول إلى السندات من أي مكان في العالم دون عناء وعبر قنوات آمنة تمنح المستفيد مزايا إضافية بتتبع حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني أو التطبيق .من جهته أوضح المشرف العام على مشروع المملكه للهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي بأن شراء السندات يتم عبر قنوات متعددة تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام وضمان اتمام عملية النسك بيسر وسهولة مشيراً إلى أن المشروع طوع التقنية وطور نوافذ اليكترونيه مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة .وتابع المشرف على مشروع المملكه للهدي والأضاحي بأن هناك 9 قنوات تمكن الحاج من شراء سندات الهدي ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية والبريد السعودي وشركة الاتصالات السعودية STC ومصرف الراجحي وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ، وكذلك جمعية نماء الأهلية ، ويمكن أيضا للحجاج شراء السندات من خلال المسار الالكتروني ، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .وبين مشرف المشروع أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ حدد بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام.// انتهى //16:15ت م0121

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