السعودية اليوم / محافظ ثار ومدير مكتب الدعوة الإرشاد بالمحافظة يناقشان سبل تعزيز وتطوير الخدمات



نجران 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

ناقش محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن محمد بن عفيصان بمكتبه بالمحافظة اليوم, مع مدير مكتب إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسين عبدربه المصعبي، سبل تعزيز وتطوير الخدمات التي يقدمها المكتب بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد محافظ ثار حرص واهتمام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، للارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وأهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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16:11ت م

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