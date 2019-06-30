السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باختتام اجتماعات قادة قمة مجموعة الـ 20 يوم أمس في أوساكا باليابان واللقاءات الثنائية وتصريحات القادة على هامش القمة .

وأبرزت لقاء صاحب السمو الملكي الأمير

وتناولت الصحف دعوة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، "دول العالم إلى معالجة أزمة المناخ، وتخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050".

كما نقلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام قمة العشرين، أن بلاده لن تفرض رسومًا جديدة على الصين، وأن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة، مشيراً إلى أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين.

وتحدثت صحف الاحد عن إعلان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هينت ، أنه سيتخذ مطلع أكتوبر المقبل، القرار بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، في حالة فوزه وتوليه رئاسة الوزراء في البلاد.

وتطرقت إلى الحديث عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وما إذا كانت قمة العشرين قد وضعت حداً لها أم لا.

وأشارت صحف بريطانيا إلى قرار لجوء الولايات المتحدة إلى العمليات الاستخباراتية ضد إيران، إذ شنت مؤخراً هجوماً عبر الإنترنت على إيران رداً منها على "هجوم إيران على ناقلات النفط"، كما حدث عام 2010 عندما سبب هجوم إلكتروني أضرارًا جسيمة في برنامج إيران النووي.

وحول موجة ارتفاع درجة الحرارة التي اجتاحت فرنسا، أكدت الصحف أن أربعة أشخاص ماتوا، بسبب موجة الحرّ غير المسبوقة التي تضرب فرنسا .

وفي الشأن السوداني ، نقلت تحذير نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان من وجود مخربين لهم أجندة خفية تحاول استغلال المظاهرة الحاشدة التي دعت لها المعارضة في الخرطوم.

// انتهى //

16:10ت م

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لندن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باختتام اجتماعات قادة قمة مجموعة الـ 20 يوم أمس في أوساكا باليابان واللقاءات الثنائية وتصريحات القادة على هامش القمة .وأبرزت لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، ونقلت تأكيد ماي على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أمن الممرات الدولية، والعمل على منع إيران من تطوير قدراتها النووية.وتناولت الصحف دعوة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، "دول العالم إلى معالجة أزمة المناخ، وتخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050".كما نقلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام قمة العشرين، أن بلاده لن تفرض رسومًا جديدة على الصين، وأن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة، مشيراً إلى أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين.وتحدثت صحف الاحد عن إعلان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هينت ، أنه سيتخذ مطلع أكتوبر المقبل، القرار بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، في حالة فوزه وتوليه رئاسة الوزراء في البلاد.وتطرقت إلى الحديث عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وما إذا كانت قمة العشرين قد وضعت حداً لها أم لا.وأشارت صحف بريطانيا إلى قرار لجوء الولايات المتحدة إلى العمليات الاستخباراتية ضد إيران، إذ شنت مؤخراً هجوماً عبر الإنترنت على إيران رداً منها على "هجوم إيران على ناقلات النفط"، كما حدث عام 2010 عندما سبب هجوم إلكتروني أضرارًا جسيمة في برنامج إيران النووي.وحول موجة ارتفاع درجة الحرارة التي اجتاحت فرنسا، أكدت الصحف أن أربعة أشخاص ماتوا، بسبب موجة الحرّ غير المسبوقة التي تضرب فرنسا .وفي الشأن السوداني ، نقلت تحذير نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان من وجود مخربين لهم أجندة خفية تحاول استغلال المظاهرة الحاشدة التي دعت لها المعارضة في الخرطوم.// انتهى //16:10ت م0118

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