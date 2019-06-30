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ابن درويش رئيساً لمركز الفاو الشمالي
فواز الأسلمي – حفر الباطن
أصدر محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، قرارًا يقضي بتكليف درويش بن فهد بن درويش رئيساً لمركز الفاو الشمالي “25 كلم غرب المحافظة”.
وقد أعرب ابن درويش عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على هذه الثقة الغالية، داعياً الله أن يعينه على خدمة دينه ومليكه ووطنه.
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