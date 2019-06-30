إغلاق 109 منشأة مخالفة في عسير

2019-06-30

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

كثّفت أمانة منطقة عسير حملتها الرقابية على المنشآت الصحية تزامنًا مع موسم الصيف تحت شعار حملة الرقابة البلدية.

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واستهدفت الحملة التي أطلقتها أمانة عسير التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت الصحية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وفي ذات السياق بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفّذتها أمانة منطقة عسير نحو 1464 جولة مما أسفرت عن مخالفة 873 منشأة صحية إلى جانب إتلاف 4953 كجم مواد غذائية فاسدة بينما تمّ إغلاق 109 من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة وإذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.