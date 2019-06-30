الأول بتقنية الجيل الخامس .. تعرف على مطار خليج نيوم

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُعد مطار خليج نيوم الذي يقع في منطقة شرما أول مطارات المشروع، ويهدف إلى تسهيل التنقل من وإلى منطقة نيوم في المرحلة الحالية، أما في المستقبل، فمن المقرر إنشاء مطار دولي جديد بطراز وتصميم عالمي فائق التقنية.

تقنية الجيل الخامس

يُعد مطار خليج نيوم نافذة جديدة على البحر الأحمر، وواحدًا من أحدث المطارات في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ رُوعي فيه استخدام أحدث التقنيات ومنها تقنية الجيل الخامس، وبذلك أصبح أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة، الأمر الذي يُبرهن بأن مدينة المستقبل قد قطعت شوطًا كبيرًا في طريقها لأن تصبح معيارًا للمدينة الأذكى على مستوى المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة المتقدمة ضمن مساعي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تُشرف عليه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوظيف التقنيات المتطورة والاستفادة منها في رفع جودة الحياة، مما سيدعم توجهات الوزارة الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

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الثورة الصناعية الرابعة

كما تعمل الوزارة على الاستفادة القصوى من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، خاصةً تقنية الجيل الخامس التي يُتوقع منها أن تحدث تطورًا كبيرًا في مختلف الخدمات، وتواكب التحول المتسارع الذي تشهده بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

أول رحلة جوية تجارية

وأطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، الذي افتتح الأسبوع الماضي.

يُعد مطار نيوم واحداً من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافياً نظراً لوقوعه على حدود 3 دول هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

نيوم وجهة المستقبل

ويهدف مطار خليج نيوم إلى أن يكون داعماً لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يُصنف مطاراً تجارياً، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 متراً مربعاً، فيما يبلغ طول المدرج 3757 متراً، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 كاونترات للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.