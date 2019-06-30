صور.. أمطار محايل وبارق تلطف الأجواء وتشجع الأسر على التنزه

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

هطلت أمس أمطار من خفيفة متوسطة على محافظتي محايل وبارق شملت معظم القرى والبلدات والمراكز التابعة لها ساهمت في تلطيف الأجواء وشوهدت أعداد من الأُسر ترتاد الحدائق والمتنزهات لقضاء أوقات جميلة.

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من جهتها حذّرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سُحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما يُنذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة، وأشارت إلى خطورة تجمّع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات، وطالبت المديرية بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الأمطار، خاصة عند الرغبة في التمتع بمشاهدة الأجواء الممطرة والسيول وأثناء عبور الأودية.

وحثّت المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وتجنّب الأسباب الرئيسية في الحوادث مثل حوادث الغرق، وانهيار المباني، وانزلاقات الصخور على الطرق والصواعق.