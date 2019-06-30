شكرا لقرائتكم مشاريع إنارة بقيمة 30 مليون ريال في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-30 مشاريع إنارة بقيمة 30 مليون ريال في عسير متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها نفّذت أمانة منطقة عسير خلال الربع الأول من العام الحالي مشروعات في مجالات الطرق وإنارتها، والخدمات العامة والساحات البلدية. Advertisements وأكّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة تشرف على مشاريع الإنارة والخدمات العامة والتي تشمل الشوارع والطرق في مدينة سلطان وأحياء العكاس والعرين والبديع والمنسك ومخطط مصلى العيدين. وشملت كذلك فروع مدينة أبها وقراها بالسودة وطبب والشعف ومربة بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال وأوضح أنه جرى تطوير أنظمة الإنارة المستخدمة عبر استخدام إنارة الانبعاث الضوئي والتي من المتوقع أن توفر نحو 50% من الاستهلاك البالغ أكثر من 18 مليون واط بالساعة مُبينًا بأن العمل يجري بمشاريع الإنارة داخل الأحياء بمدينة أبها وضواحيها.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاريع إنارة بقيمة 30 مليون ريال في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.