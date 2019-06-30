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مشاريع إنارة بقيمة 30 مليون ريال في عسير
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
نفّذت أمانة منطقة عسير خلال الربع الأول من العام الحالي مشروعات في مجالات الطرق وإنارتها، والخدمات العامة والساحات البلدية.
وأكّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة تشرف على مشاريع الإنارة والخدمات العامة والتي تشمل الشوارع والطرق في مدينة سلطان وأحياء العكاس والعرين والبديع والمنسك ومخطط مصلى العيدين.
وشملت كذلك فروع مدينة أبها وقراها بالسودة وطبب والشعف ومربة بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال وأوضح أنه جرى تطوير أنظمة الإنارة المستخدمة عبر استخدام إنارة الانبعاث الضوئي والتي من المتوقع أن توفر نحو 50% من الاستهلاك البالغ أكثر من 18 مليون واط بالساعة مُبينًا بأن العمل يجري بمشاريع الإنارة داخل الأحياء بمدينة أبها وضواحيها.
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