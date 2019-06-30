معهد الإدارة العامة يبدأ تلقي طلبات التقديم على البرامج الإعدادية

2019-06-30

متابعات الخليج 365 -الرياض

بدأ معهد الإدارة العامة اليوم الأحد تلقّي طلبات التقديم على البرامج الإعدادية للفصل الأول للعام التدريبي 1440هـ لحملة الشهادة الثانوية العامة.

وكان المعهد أعلن في وقت سابق أن التقديم سوف يكون في المركز الرئيسي والفروع.

​​​​​​​​​​​​​​ إجراءات التقديم على برامج معهد الإدارة العامة الموجهة لحملة الثانوية العامة حسب الجدول التالي:



​​النشاط​ ​التاريخ ​فتح نظام التسجيل الالكتروني ​27 شوال 1440هـ 30 يونيو 2019 م ​اغلاق نظام التسجيل الالكتروني ​15 ذو القعدة 1440هـ 18 يوليو 2019م إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى وبدأ تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز وبداية تأكيد من لم يتم قبولهم ويرغبون الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية 18 ذو القعدة 1440 هـ

21 يوليو 2019 م ​آخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الأساسيين للبريد الممتاز، وانتهاء فترة تأكيد من لم يتم قبولهم ​21 ذو القعدة 1440هـ 24 يوليو 2019 م ​إعلان نتائج المقبولين الدفعة الثانية وبدأ تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز ​25 ذو القعدة 1440هـ 28 يوليو 2019 م ​آخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الدفعة الثانية للبريد الممتاز ​28 ذو القعدة 1440هـ 31 يوليو 2019 م إعلان نتائج المقبولين الدفعة الثالثة وبدأ تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز​ ​3 ذو الحجة 1440هـ 4 أغسطس 2019م​ Advertisements ​آخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الدفعة الثالثة للبريد الممتاز ​7 ذو الحجة 1440هـ 8 أغسطس 2019 م​ ​بداية التدريب ​2 ​محرم 1441هـ 1​ سبتمبر 2019م​

​​شروط القبول في برامج معهد الإدارة العامة لحملة الثانوية

يشترط للقبول في برامج المعهد ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية.

أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية –قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل مَن هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

أن يكون المتقدم / المتقدمة من خريجي الثانوية العامة وألّا يتجاوز عمر المتقدم عن (25 سنة) ومن مواليد عام (1415هـ فما فوق).

أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد على ألّا يتجاوز مدة الاختبار (5 سنوات).

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد) فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.