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تحويل السير للقادمين من حفر الباطن باتجاه الدمام
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أعلنت إدارة الطرق بمحافظة حفر الباطن إنه ابتداء من يوم الغد سيتم البدء بالمرحلة الثالثة لأعمال ربط طريق القيصومة – حفر الباطن.
وأوضحت أنه سيتمّ فتح الطريق للقادمين من الدمام باتجاه حفر الباطن وتحويل السير للقادمين من حفر الباطن باتجاه الدمام إلى الاتجاه العكسي.
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