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2019-06-30 تحويل السير للقادمين من حفر الباطن باتجاه الدمام متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن Advertisements أعلنت إدارة الطرق بمحافظة حفر الباطن إنه ابتداء من يوم الغد سيتم البدء بالمرحلة الثالثة لأعمال ربط طريق القيصومة – حفر الباطن. وأوضحت أنه سيتمّ فتح الطريق للقادمين من الدمام باتجاه حفر الباطن وتحويل السير للقادمين من حفر الباطن باتجاه الدمام إلى الاتجاه العكسي.









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