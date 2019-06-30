الحصيني : تراجع درجات الحرارة لمدة 5 أيام

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، تراجع درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

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وقال الحصيني : اعتبارًا من غدٍ الاثنين مُتوقع، إن شاء الله، أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من” 3 إلى 4 ” درجات عما هي عليه الأيام الماضية لمدة “5” أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 34 كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.