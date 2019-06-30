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شاهد.. ترامب يحرج أردوغان بالسخرية منه وفريقه التفاوضي
متابعات الخليج 365 - متابعة
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفريقه التفاوضي.
وقال ترامب واصفا أردوغان وفريقه : حتى هوليوود لا يمكنها أن تخرج لنا أناسًا بهذا الشكل، فيما اكتفي أردوغان بالضحك والتظاهر بعدم الاكتراث.
وكان ترامب تجاهل أردوغان بشكل واضح في قمة العشرين فيما أبدى ترحيبًا حارًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأظهر أكثر من مقطع فيديو وصورة حفاوة ترامب بولي العهد فيما كان أردوغان يرمقهما بنظرة حسد وحسرة.
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