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سحب القرعة الإلكترونية لـ 578 من المشمولين بالمنح السامية في الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
بدأت أمانة الطائف اليوم، إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للمواطنين والمواطنات المشمولين بالمنح السامية والبالغ عددهم (578) مواطناً ومواطنة، بحضور أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.
وتضمّنت القرعة الإلكترونية في يومها الأول إنهاء إجراءات (185) مواطناً ومواطنة، من المشمولين بالمنح يمثلون الدفعة الأولى، فيما تستكمل غداً إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للدفعة الثانية البالغ عددها (200) مواطن ومواطنة، كما ستقام إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للدفعة الثالثة المتضمنة (193) مواطناً ومواطنة الثلاثاء القادم، وذلك في القاعة المخصصة لإجراء القرعة الإلكترونية.
ورحّب المهندس آل هميل في بداية أعمال القرعة بجميع الحضور من المواطنين والمواطنات المشمولين بالقرعة الإلكترونية، الذين استكملوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف، مشيرًا إلى أن أعمال القرعة الإلكترونية تتمّ بشفافية، وعبر برنامج إلكتروني يقوم من خلاله متابعات الخليج 365 والمواطنة باختيار موقع قطعته دون أي تدخل من موظفي الأمانة.
يُذكر أن أمانة الطائف أعلنت في وقت سابق أسماء المواطنين والمواطنات المشمولين في المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة : ( هنا )، وذلك قبل موعد إجراء قرعة التخصيص.
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