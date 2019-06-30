ابشر الجوازات | اجراءات  الحصول على جواز السفر السعودي أو تجديده  عبر بوابة (أبشر)

يمكن للمواطنين تجديد جواز السفر عبر موقع وزارة الداخلية من خلال بوابة “ابشر” للخدمات الالكترونية، بكل سهولة ويسر دون الحاجة الى الذهاب لمكاتب الجوازات في المملكة العربية السعودية وتوفير الوقت والجهد المبذول، ويوجد حالات يتوجد على المفوض شرعا مراجعة جوازات المناطق والمحافظات مثل القصر والنساء والمتوفي ولي أمرهم يتم مراجعة طلبهم من خلال إدارة الجوازات، ويتم ذلك من خلال خطوات سهلة للغاية، سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع.

خطوات إصدار أو تجديد الجواز عبر منصة “أبشر”

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الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا

الضغط على اختيار تسجيل مستخدم جديد فى حالة التسجيل لاول مرة، وتقوم بإضافة البيانات المطلوبة .

اذا كنت مسجل من قبل قم بإدخال رقم الهوية و كلمة المرور .

نقوم باختيار ” الخدمات الالكترونية ” ثم ” الجوزات ” ثم ” تجديد الجوازات ” .

سوف تظهر لك صفحة يوجد بها المعلومات الخاصة بتجديد جواز السفر ، قم بالنقر على زر التالي .

سوف تظهر لك بيانات صاحب الطلب : ( الاسم، رقم الجواز ) قم بالضغط على إختيار ” تجديد الجواز ” .

فى الخطوة التالية قم بكتابة مدة جواز السفر و اسم المدينة والفرع الذى تود الاستلام منه جواز السفر .

يمكنك إستلام جواز السفر من احد فروع الجوازات السعودية او من خلال البريد السعودي .

ثم تضغط على اختيار الموافقه على كافة الشروط والاجراءات، ثم الضغط على تجديد الجواز .

فى الخطوة الاخيرة سوف تظهر لك صورة جواز السفر قم بقراءة الاقرارات الموجودة بالصفحة و الموافقة عليها.

في اخر الصفحة اضغط على اختيار ” تأكيد ” .

قم بطباعة بيانات الجواز وتسليمه الى مكان استلامجواز السفر سواء فى ادارة الجوازات او البريد السعودي .

فى حالة وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية عليك مراجعة إدارات الجوازات.

شروط إصدار جواز السفر السعودي