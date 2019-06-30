، أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمع إلى نبذة عن استعدادات مهرجان ولي العهد للهجن

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للهجن.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن الاستعدادات لمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف، وسيشهد تنظيم سباقات لمختلف الفئات العمرية للهجن، إضافة إلى سباقات دولية للدول المشاركة في المهرجان.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على إنجازات النسخة الأولى من مهرجان ولي العهد لسباق الهجن، والذي شهد مشاركة 14 دولة وبلغ إجمالي عدد الأشواط في المهرجان 787 شوطاً على مدى 40 يوماً، وتمّ تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام العالمية، إذ شاركت فيه 11187 مطية لــ1995 مالكاً.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهتم بالموروث العربي الأصيل بشكل عام والهجن بشكل خاص، ويصاحبه فعاليات وأنشطة تعزز هذا الجانب.