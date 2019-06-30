، الإفادة من الهدي يخصص 9 طرق للحصول على سندات أضاحي حج 1440 ،

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خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي تسعة طرق لشراء سندات الأضاحي لحج 1440؛ للتيسير على الحاج، وسهولة الوصول إلى السندات من أي مكان في العالم دون عناء وعبر قنوات آمنة تمنح المستفيد مزايا إضافية بتتبع حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر قنوات متعددة؛ تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة.
وأشار "رحيمي" إلى أن المشروع طوّع التقنية وطور نوافذ إلكترونية مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة.
وتابع المشرف على مشروع المملكة للهدي والأضاحي بأن هناك 9 قنوات تمكن الحاج من شراء سندات الهدي؛ ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وكذلك جمعية نماء الأهلية، ويمكن أيضاً للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وبيّن مشرف المشروع أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ حدد بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يعادل 131 دولاراً أمريكياً.
الإفادة من الهدي يخصص 9 طرق للحصول على سندات أضاحي حج 1440عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-30
خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي تسعة طرق لشراء سندات الأضاحي لحج 1440؛ للتيسير على الحاج، وسهولة الوصول إلى السندات من أي مكان في العالم دون عناء وعبر قنوات آمنة تمنح المستفيد مزايا إضافية بتتبع حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر قنوات متعددة؛ تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة.
وأشار "رحيمي" إلى أن المشروع طوّع التقنية وطور نوافذ إلكترونية مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة.
وتابع المشرف على مشروع المملكة للهدي والأضاحي بأن هناك 9 قنوات تمكن الحاج من شراء سندات الهدي؛ ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وكذلك جمعية نماء الأهلية، ويمكن أيضاً للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وبيّن مشرف المشروع أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ حدد بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يعادل 131 دولاراً أمريكياً.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
04:43 PM
للتيسير على الحاج وسهولة الوصول من أي مكان في العالم
خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي تسعة طرق لشراء سندات الأضاحي لحج 1440؛ للتيسير على الحاج، وسهولة الوصول إلى السندات من أي مكان في العالم دون عناء وعبر قنوات آمنة تمنح المستفيد مزايا إضافية بتتبع حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
وأوضح المشرف العام على مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر قنوات متعددة؛ تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة.
وأشار "رحيمي" إلى أن المشروع طوّع التقنية وطور نوافذ إلكترونية مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة.
وتابع المشرف على مشروع المملكة للهدي والأضاحي بأن هناك 9 قنوات تمكن الحاج من شراء سندات الهدي؛ ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وكذلك جمعية نماء الأهلية، ويمكن أيضاً للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وبيّن مشرف المشروع أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ حدد بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يعادل 131 دولاراً أمريكياً.
، الإفادة من الهدي يخصص 9 طرق للحصول على سندات أضاحي حج 1440 ،
المصدر : الخليج 365
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