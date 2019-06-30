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احتفل عبدالرحمن بن عبدالمحسن العاطفي القحطاني، من منسوبي التعليم بمحافظة الرين، بزواجه من كريمة عائض بن دايس آل عاطف، بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض.
حضر حفل الزواج، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، وعدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
"القحطاني" يحتفل بزواجه من كريمة "آل عاطف"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
احتفل عبدالرحمن بن عبدالمحسن العاطفي القحطاني، من منسوبي التعليم بمحافظة الرين، بزواجه من كريمة عائض بن دايس آل عاطف، بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض.
حضر حفل الزواج، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، وعدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
04:33 PM
بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض
احتفل عبدالرحمن بن عبدالمحسن العاطفي القحطاني، من منسوبي التعليم بمحافظة الرين، بزواجه من كريمة عائض بن دايس آل عاطف، بإحدى قاعات أفراح مدينة الرياض.
حضر حفل الزواج، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، وعدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للزوجين حياة سعيدة، وذرية صالحة.
، "القحطاني" يحتفل بزواجه من كريمة "آل عاطف" ،
المصدر : الخليج 365
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