، رسميًا .."رازفان لوشيسكو" مدربًا للهلال لموسمين ،

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أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الجهاز الفني لفريق الكروي الأول قادماً فريق باوك اليوناني لمدة موسمين.
وجرت مراسم توقيع العقد اليوم الأحد في باريس؛ بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج، وسيلتحق المدرب وطاقمه التدريبـي بالفريق بعد غدٍ الثلاثاء؛ وذلك في مقر معسكره بمدينة "لينز النمساوية"
وفقاً لما كشفه الحساب الرسمي للنادي عبر موقعه على "تويتر".
ويعتبر لوشيسكو واحدًا من أهم المدربين الرومانيين حالياً، إذ نال جائزة أفضل مدرب في بلاده عام 2018 ويلقب بصائد الكؤوس بعد إحرازه أربعة ألقاب لبطولة الكأس في دول مختلفة.
ويعد لوشيسكو من المدربين الرومان الصاعدين، وهو ابن المدرب الروماني المشهور مرتشيا لوشيسكو، إذ نال جائزة أفضل مدرب في بلاده عام 2018 ويلقب بصائد الكؤوس بعد إحرازه أربعة ألقاب لبطولة الكأس في دول مختلفة، وسبق أن أشرف على عدة أندية في سجله التدريبي، بدأها بنادي براشوف ورابيد بوخارست، ثم سكودا زانثي من رومانيا قبل أن ينتقل لخارج رومانيا ويدرب باوك اليوناني آخر موسمين حقق خلالهما كأس اليونان مرتين والدوري اليوناني الممتاز العام الجاري.
وسبق للمدرب الروماني صاحب "50 عاماً" أن تولى الإشراف على منتخب بلاده بين عامي 2009و2011م .
رسميًا .."رازفان لوشيسكو" مدربًا للهلال لموسمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الجهاز الفني لفريق الكروي الأول قادماً فريق باوك اليوناني لمدة موسمين.
وجرت مراسم توقيع العقد اليوم الأحد في باريس؛ بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج، وسيلتحق المدرب وطاقمه التدريبـي بالفريق بعد غدٍ الثلاثاء؛ وذلك في مقر معسكره بمدينة "لينز النمساوية"
وفقاً لما كشفه الحساب الرسمي للنادي عبر موقعه على "تويتر".
ويعتبر لوشيسكو واحدًا من أهم المدربين الرومانيين حالياً، إذ نال جائزة أفضل مدرب في بلاده عام 2018 ويلقب بصائد الكؤوس بعد إحرازه أربعة ألقاب لبطولة الكأس في دول مختلفة.
ويعد لوشيسكو من المدربين الرومان الصاعدين، وهو ابن المدرب الروماني المشهور مرتشيا لوشيسكو، إذ نال جائزة أفضل مدرب في بلاده عام 2018 ويلقب بصائد الكؤوس بعد إحرازه أربعة ألقاب لبطولة الكأس في دول مختلفة، وسبق أن أشرف على عدة أندية في سجله التدريبي، بدأها بنادي براشوف ورابيد بوخارست، ثم سكودا زانثي من رومانيا قبل أن ينتقل لخارج رومانيا ويدرب باوك اليوناني آخر موسمين حقق خلالهما كأس اليونان مرتين والدوري اليوناني الممتاز العام الجاري.
وسبق للمدرب الروماني صاحب "50 عاماً" أن تولى الإشراف على منتخب بلاده بين عامي 2009و2011م .
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
03:57 PM
سيلتحق وطاقمه التدريبـي بالفريق بعد غدٍ.. قادمًا من "باوك"
أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لقيادة الجهاز الفني لفريق الكروي الأول قادماً فريق باوك اليوناني لمدة موسمين.
وجرت مراسم توقيع العقد اليوم الأحد في باريس؛ بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج، وسيلتحق المدرب وطاقمه التدريبـي بالفريق بعد غدٍ الثلاثاء؛ وذلك في مقر معسكره بمدينة "لينز النمساوية"
وفقاً لما كشفه الحساب الرسمي للنادي عبر موقعه على "تويتر".
ويعتبر لوشيسكو واحدًا من أهم المدربين الرومانيين حالياً، إذ نال جائزة أفضل مدرب في بلاده عام 2018 ويلقب بصائد الكؤوس بعد إحرازه أربعة ألقاب لبطولة الكأس في دول مختلفة.
ويعد لوشيسكو من المدربين الرومان الصاعدين، وهو ابن المدرب الروماني المشهور مرتشيا لوشيسكو، إذ نال جائزة أفضل مدرب في بلاده عام 2018 ويلقب بصائد الكؤوس بعد إحرازه أربعة ألقاب لبطولة الكأس في دول مختلفة، وسبق أن أشرف على عدة أندية في سجله التدريبي، بدأها بنادي براشوف ورابيد بوخارست، ثم سكودا زانثي من رومانيا قبل أن ينتقل لخارج رومانيا ويدرب باوك اليوناني آخر موسمين حقق خلالهما كأس اليونان مرتين والدوري اليوناني الممتاز العام الجاري.
وسبق للمدرب الروماني صاحب "50 عاماً" أن تولى الإشراف على منتخب بلاده بين عامي 2009و2011م .
، رسميًا .."رازفان لوشيسكو" مدربًا للهلال لموسمين ،
المصدر : الخليج 365
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