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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن انخفاضاً في درجات الحرارة تشهده مناطق المملكة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية.
وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.
"الحصيني" يبشر: انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن انخفاضاً في درجات الحرارة تشهده مناطق المملكة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية.
وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
03:23 PM
قال: يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن انخفاضاً في درجات الحرارة تشهده مناطق المملكة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.
وقال عبر حسابه في "تويتر": من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية.
وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.
، "الحصيني" يبشر: انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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