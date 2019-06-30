

صامطة 27 شوال 1440 هـ الموافق30 يونيو 2019 م واس

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله، أمس, فعاليات الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي، الذي نظمته صحة جازان، وذلك بحديقة ساحة الشهداء بالمحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى ومدير الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن النجمي كلمة أشار فيها إلى أن هذا الكرنفال يأتي ضمن مبادرات وأهداف الصحة لبرنامج التحول الوطني وضمن برامج التوعية وبرنامج التحول لوزارة الصحة في مشاركة المجتمع، مبيناً أن الكرنفال الصحي هدف إلى رفع مستوى التثقيف والتوعية الصحية، وتغيير مفاهيم وسلوكيات المجتمع إزاء مجموعة من الأسباب المرضية، وتنمية شراكات منتجة ومستمرة، وتوثيق التعاون والتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق نتائج صحية أفضل، وتفعيل المشاركة المجتمعية في خدمة الوطن وصحة المواطن ودور الجمهور.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل الذي اشتمل على عرض مرئي عن الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي ولوحة وطنية بعنوان " أنا عاشق وطني " ومشهد تمثيلي بعنوان " الطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية " وقصيدة شعرية وأوبريت عن بطولات وتضحيات جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، إلى جانب تكريم مصابي الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب والجهات الراعية للكرنفال.

وتضمن الحفل عدداً من الأركان الصحية التي تضم ركن الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي وركن خاص لمكافحة نواقل المرض وركن الصحة المدرسية وركن الصحة الإلكترونية وعيادات الطفولة السليمة وطب الأسرة والطفل، وعيادة للأسنان.

//انتهى//

15:48ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ صامطة يدشن فعاليات الكرنفال الصحي بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.