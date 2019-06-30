السعودية اليوم / أمانة عسير تنفذ مشروعات إنارة بتكلفة 30 مليون ريال



أبها 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

نفذت أمانة منطقة عسير خلال الربع الأول من العام الجاري مشروعات في مجالات الطرق وإنارتها، والخدمات العامة، والساحات البلدية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة نفذت مشروعات إنارة لعدد من الشوارع والطرق الداخلية في أحياء مدينة سلطان، والعكاس، والعرين، والبديع، والمنسك، ومخطط مصلى العيدين، وشملت كذلك فروع مدينة أبها وقراها بالسودة، وطبب، والشعف، ومربة، بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال .

وأشار الحميدي، إلى أنه تم تطوير أنظمة الإنارة المستخدمة عبر "إنارة الانبعاث الضوئي"، والتي من المتوقع أن توفر نحو 50% من الاستهلاك البالغ اكثر من "18 مليون واط" بالساعة .

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15:30ت م

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