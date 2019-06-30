السعودية اليوم / أمانة عسير تواصل أعمال الصيانة الدورية لمرافق أبها



أبها 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

واصلت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الصيانة والتشغيل أعمال الصيانة الدورية للمرافق الخدمية العامة في مدينة أبها.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبدالكريم أبو خرشة أن الصيانة شملت الممرات والحدائق والطرق الرئيسية بأبها، من خلال تركيب بلدورات على مساحة 9000 متر ، وبلدورات زراعية على مساحة 3700 متر، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة اللوحات المرورية، ودهان عدد من المواقع في شارع الفن وعدد من الطرق الرئيسية و المرافق العامة.

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15:17ت م

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