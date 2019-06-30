السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة ثار يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة



نجران 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

رأس محافظ محافظة ثار بمنطقة نجران محمد بن محمد بن عفيصان اليوم، الجلسة الخامسة للمجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.

وجرى خلال الجلسة استعراض المشروعات التنموية بالمحافظة ومتطلبات الأهالي من الخدمات البلدية والحكومية التي تلبي احتياجاتهم وتسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير الخدمات للمواطنين والمقيم على أرض الوطن الغالي.

// انتهى //

15:12ت م

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