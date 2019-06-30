السعودية اليوم / جامعة نجران تختتم معرضها السنوي الثالث للقبول والتسجيل



نجران 27 شوال 1440 هـ الموافق30 يونيو 2019 م واس

اختتمت جامعة نجران ممثلة بعمادة الجامعة للقبول والتسجيل أمس، معرضها السنوي الثالث للقبول والتسجيل، وذلك بمجمع نجران رويال سنتر.

وأبان عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن المعرض الذي بدأ في العشرين من هذا الشهر وامتد لسبعة أيام، واشتمل على ثلاثة أجنحة، استفاد من خدماته ما يربو عن 1500 شخص، واستقبل 483 طلبا إلكترونيا جديدا للتسجيل بالجامعة، و320 تعديلا لطلبات تسجيل الكترونية سابقة، و723 استفساراً حول القبول من قبل المتقدمين والمتقدمات.

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15:03ت م

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