السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير سويسرا لدى المملكة



جدة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، سفير سويسرا لدى المملكة أندرياس شالر .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:52ت م

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