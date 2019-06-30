السعودية اليوم / بلدية القطيف تواصل جولاتها التفتيشية بالمحافظة



القطيف 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة القطيف، جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية بالمحافظة، ضمن حملة " الرقابة البلدية " المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة في المحافظة وقراها، حيث قامت أمس بزيارة أحد المراكز التجارية وأتلفت 200 كيلوغرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن الفرق الرقابة استطاعت ضبط أحد المراكز الذي يعمد لتخزين المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة، وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليه، مشيرًا إلى أن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات، ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأكد المهندس الحسيني سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).

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14:51ت م

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