السعودية اليوم / الهيئة الأهلية للاجئين الفلسطينيين تطالب بجهود دولية لمنح اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى وطنهم



بيروت 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

طالبت الهيئة الأهلية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ، بجهود دولية فاعلة وجادة من أجل منح اللاجئين الفلسطينيين حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم استنادًا لقرارات الأمم المتحدة .

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في أصعب الظروف وأعقدها، وناشدت المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية لمخيمات وتجمعات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان والعمل على معالجة أزماتهم الانسانية.

وأكدت الهيئة أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم هو حق شرعي وقانوني وأخلاقي ضمن الأعراف والقوانين الدولية وطالبت بدعم وتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لحين تحقق هدف العودة.

ودعت الهيئة قوى الشعب الفلسطيني كافة، في الداخل والشتات لتوحيد وتكثيف جهودهم لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، والاهتمام بقضايا اللاجئين، وتنسيق الجهود بما يخدم قضيتهم.

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14:35ت م

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