السعودية اليوم / رئيس الوزراء الفلسطيني : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها



القدس المحتلة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها، لكن الحكومة ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة وسيستمر نشاطها التنموي فيها وكذلك متابعة شؤون أهلها اليومية.

وطالب رئيس الوزراء، بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس.

وأضاف: إن الهدمي منذ تسلمه مهامه عمل بكل إيمان وعزيمة لخدمة مدينته وأهلها، وسعى بكل طاقته لاستنهاض روح الشراكة بالقدس والتشبيك بين مكوناتها، وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يعيشها المقدسيون والحفاظ على هوية المدينة".

كما طالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الوزير المعتقل، وإدانة سياسات الاحتلال في المدينة المقدسة والمحاولات المستمرة لتهويدها وتزوير هويتها، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي تدمر أي فرصة مستقبلية للخوض في عملية سياسية.

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14:32ت م

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