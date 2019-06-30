مرض بكتيريا الوجه قد يؤدي إلى الوفاة

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّر بعض المختصين من أن مرض بكتيريا الوجه الذي أصاب الإعلامية المصرية ريهام سعيد قبل عدة أيام قد يؤدي إلى الوفاة إذا ما أُهمل علاجه أو تم التعامل معه بطريقة خاطئة.

ما هو مرض بكتيريا الوجه

بكتيريا الوجه هي أحد أنواع الميكروبات التي تصيب الوجه، يُعرف باسم البكتيريا العصوية، وربما تكون بدايته من التهاب في الضرس، أو في بصيلات شعر الوجه.

أعراض مرض بكتيريا الوجه

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من أعراض بكتيريا الوجه: ظهور طفح جلدي أحمر، ويتكوّن مع الطفح الجلدي بعض من البثور أو الحبوب، ويتكوّن الطفح الجلدي في الفم بعض الأحيان ويُطلق عليه القلاع الفموي، ويؤدي أيضًا إلى قرحة في المعدة، ويظهر على البشرة بقع وجفاف في الجلد يسبب الإصابة بالحروق الجلدية.

مخاطر مرض بكتيريا الوجه

بالرغم من أن البكتيريا التي تصيب الوجه، هي مرض نادر إلا أنه قد يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، والتهاب خلوي شديد، يتسبب في قصور بالدورة الدموية للوجه، وضمور عضلاته.

علاج مرض بكتيريا الوجه

يمكن استخدام كريمات مضادة للبكتيريا، ويجب أن يتواجد بها عنصر كلُوتريمازول النشيط، وأيضًا من العلاجات لهذا المرض الغسول المضاد للبكتيريا وذلك يستخدم عن طريق الفم، ويجب وجود العنصر النشط فيه وهو فلوكونازول.

ومن العلاجات الطبيعية لمرض بكتيريا الوجه زيت جوز الهند؛ لما يحتويه من خصائص مفيدة للبشرة التي تساعدها على العلاج. كذلك زيت الزيتون لما له من خصائص مفيدة مضادة للفطريات والبكتيريا التي ترطب الجلد، ومن الزيوت المفيدة كذلك في علاج بكتيريا الوجه زيت شجرة الشاي ويستخدم على الوجه مع غسول للبشرة.